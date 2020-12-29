Госсекретарь США назвал общий интерес Вашингтона и Пекина.

Энтони Блинкен заявил, что отношения США и Китая становятся все более враждебными, с конкурентным иаспектами. Об этом государственный секретарь рассказал на брифинге в Госдепартаменте. По мнению чиновника, это не означает, что стоит исключать сотрудничеством между Вашингтоном и Пекином.

Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить….Аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих наш взаимный интерес, где мы пытаемся работать вместе Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник уточнил, что в сферу общих американо-китайских интересов попадает климатическая обстановка в мире. Страны планируют добиться конкретных успехов в борьбе с глобальным потеплением.

Госсекретарь США допустил принятие мер против России из-за Навального.