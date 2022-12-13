Блинкен в Израиле и Палестине отметит приверженность принципу двух государств

Карин Жан-Пьер оценила конфликт на а Ближнем Востоке.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен в Израиле и Палестине отметит приверженность принципу урегулирования ближневосточного конфликта между двумя государствами. Основой будет существование обеих стран в регионе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Корреспонденты попросили спикера оценить обострение напряженности между Палестиной и еврейским обществом, проблемы безопасности.

Мы признаем реальные проблемы безопасности, стоящие перед Израилем и Палестинской автономией. Мы осуждаем террористические группировки, планирующие и осуществляющие нападения на мирных гражданских лиц. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В белом доме добавили, что власти страны глубоко обеспокоены эскалацией насилия на Западном берегу реки Иордан на протяжении последних нескольких дней. Чиновники настоятельно призывают стороны конфликта заниматься деэскалацией и предотвращением появления человеческих жертв, работе по улучшению ситуации в сфере безопасности.

Белый дом заявил, что считает восстановление аккаунтов Трампа в социальных сетях частным вопросом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television