Блинкен: действия Саудовской Аравии привели к гуманитарному кризису в Йемене

Администрация Байдена рассмотрит постановления, принятые при Трампе.

Энтони Блинкен заявил, что действия Саудовской Аравии привели к гуманитарному кризису в Йемене. Об этом государственный секретарь США сообщил во время брифинга в Госдепартаменте. Он уверен, что сейчас можно наблюдать наихудший гуманитарный кризис современности.

Мы изучаем ряд шагов, предпринятых предыдущей администрацией США за последнее время...Как я понимаю, хуситы контролируют территорию, на которой проживает около 80% йеменцев. Мы должны быть уверены, что любые решения, в том числе санкции, еще более не усложняют задачу предоставления гуманитарной помощи Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник упомянул постановление Дональда Трампа о признании йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) террористическое организацией. В СШа считают, что боевики причастны к агрессии против Эр-Рияда, а также нарушению прав человека. Блинкен отметил необходимость обеспечения гуманитарной помощью нуждающихся.

Блинкен: США ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств по СВПД.

Видео: YT / NowThis News