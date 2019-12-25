Блинкен: НАТО не угрожает РФ, но не комментирует тему гарантий безопасности

Госсекретарь США оценил слова Путина о невозможности расширения НАТО на Восток.

Энтони Блинкен заявляет, что НАТО не угрожает РФ, но не комментирует тему гарантий безопасности. Об этом государственный секретарь США упомянул во время пресс-конференции, которая проводилась в Латвии. Чиновник оценил вопрос с гарантиями по безопасности, на которых Москва настаивает. Руководитель внешнеполитического ведомства Вашингтона подтвердил прессе, что находится в контексте высказываний российского лидера Владимира Путина. Речь идет о неприемлимости расширения Североатлантического альянса в Восточном направлении. Глава РФ призвал США к началу предметного обсуждения по данному поводу. Призывы политика Блинкена попросил прокомментировать один из журналистов. Он уверен, что Москва называет для себя угрозой территорию Украины.

Я видел заявление, которое вы имеете в виду. Идея, что Украина представляет угрозу России, была бы дурной шуткой, если бы дела не обстояли столь серьезным образом. Мы не являемся угрозой России. У нас нет агрессивных намерений в отношении России. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В американском Госдепартаменте объяснили, что шаги НАТО направлены только на обеспечение эффективных оборонительных мер, а также на защиту партнеров военного альянса от возможной агрессии со стороны противников. Блинкен добавил, что позиция о том, что НАТО якобы угрожает РФ неверная и ошибочна на фундаментальном уровне.

Госсекретарь США Блинкен встретится с Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой 2 декабря.

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