Госсекретарь США Блинкен встретится с Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой 2 декабря

Вслед за замгоссекретаря США Викторией Нуланд он также пригрозил России "небывалыми санкциями".

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

Встреча с Лавровым должна состояться на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Сергей Лавров уже прибыл в столицу Швеции.

Блинкен отметил, что в октябре он уже виделся с коллегой из Украины, а также президентом Владимиром Зеленским и "российской стороной".

В Риге члены НАТО будут обсуждать свои дальнейшие действия. Военно-политический блок планирует укреплять оборону на восточном фланге. Энтони Блинкен заявил о том, что союзники также готовы "заставлять Москву" нести серьезные издержки за якобы агрессию на Украине.

Ранее Виктория Нуланд пригрозила России "небывалыми санкциями" из-за ситуации на Украине.

Видео: YouTube / Reuters