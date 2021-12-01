Москва не будет верить устным обещаниям Запада. Кремль рассчитывает на правовые обязательства.

Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом на торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранных послов рассказал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва совместно с партнерами будет требовать правовых гарантий во время контактов с американцами и западными коллегами из Североатлантического альянса. Москва рассчитывает выработать конкретные условия и заключить договоренности, чтобы НАТо не могло продвигаться в восточном направлении

Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что РФ нужны именно правовые и юридически закрепленные гарантии, так как западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Ранее военный альянс уже говорил о том, что не намерен расширяться на Восток. По мнению Путина, все было сделано "ровно наоборот".

Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.

Фото и видео: Kremlin.ru

