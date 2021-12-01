Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом на торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранных послов рассказал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва совместно с партнерами будет требовать правовых гарантий во время контактов с американцами и западными коллегами из Североатлантического альянса. Москва рассчитывает выработать конкретные условия и заключить договоренности, чтобы НАТо не могло продвигаться в восточном направлении
Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства подчеркнул, что РФ нужны именно правовые и юридически закрепленные гарантии, так как западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Ранее военный альянс уже говорил о том, что не намерен расширяться на Восток. По мнению Путина, все было сделано "ровно наоборот".
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.
Фото и видео: Kremlin.ru
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