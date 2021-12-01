В Кремле проводится церемония вручения президенту РФ верительных грамот от 20 дипломатов.

Российский президент Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов. Торжественная церемония проводится по традиции в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Сегодня свою работу начнут дипломаты, прибывшие из Австрии, Индии, Италии, Испании, Бразилии, Таджикистана и других государств. В общей сложности политик примет документы у представителей 20 стран.

Напомним, что верительная грамота представляет из себя это документ, с помощью которого правительство осуществляет аккредитацию дипломатического представителя. В ней говорится о характере миссии посла, а также его личности. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг посла, а также просьбу администрации "верить" человеку, предоставившего документы.

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Фото и видео: Kremlin.ru

