Награду получил Андрей Костин.

Российский лидер Владимир Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом рассказали журналисты кремлевского пула. Торжественная церемония награждения состоялась в администрации президента в Москве. Глава государства оценил вклад предпринимателя в развитие кредитной организации.

Андрей Леонидович, хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив с результатами работы в этом году. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что президент России подписал указ о награждении руководителя ВТБ Костина еще в августе текущего года. Бизнесмен за счет вручения награды стал полным кавалером ордена. С 2006 года он уже имеет награду IV степени, а с 2011 года - III степени. В 2016 году ему вручили орден II степени.

Путин планирует поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

