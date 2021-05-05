Бывший вице-премьер заявил, что Ельцин отказался присоединять Крым

Михаил Полторанин заявил, что экс-президент РФ решил не заключать с Киевом сделку.

Бывший вице-премьер заявил, что первый президент России Борис Ельцин отказался присоединять Крым. Такое заявление сделал соратник политика Михаил Полторанин в интервью для украинского журналиста Дмитрия Гордона. Эксперт подчеркнул, что Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой страна бы забрала себе полуостров. Взамен территории Украина получила бы бесплатно газ на протяжении десяти лет. Региону был бы присвоен статус автономии, открытой для обеих сторон.

Это была хорошая сделка. Ельцин не захотел. Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот. Михаил Полторанин, соратник первого президента РФ

Напомним, что экс-глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов заявлял, что представители Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили от политиков оставить их в составе РФ. Однако в тот момент Москва решила не реагировать на это заявление, так как у Кремля не было времени на переговоры с украинской стороной.

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