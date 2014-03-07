Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года

Политтехнолог рассказал об участии в кампании Березовского и Чубайса.

Раскрыта роль олигархов в победе первого президента РФ Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" сообщил политический технолог Глеб Павловский.

Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин бы продул с разгромным счетом. Глеб Павловский, российский политтехнолог

Эксперт заявил, что сам находился в списке "где-то в двадцатке". Он заметил, что в данной группе руководил Анатолий Чубайс. По воспоминаниям Павловского, в рамках избирательной кампании он занимался центральной и региональной прессой.

Напомним, что президентские выборы 1996 года — единственные в истории России, где для определения победителя потребовалось два тура. Этапы состоялись 16 июня и 3 июля. Основными оппонентами стали самовыдвиженец Борис Ельцин и глава политической партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Путин обратился к россиянам у могилы Бориса Ельцина.

Фото: Вконтакте/Президентский центр Бориса Ельцина