Бывший соратник Порошенко обвинил его в подготовке переворота на Украине

Информацию политик получил от окружения экс-президента Украины.

Бывший соратник Петра Порошенко обвинил его в подготовке государственного переворота на Украине. Об этом местный политик Давид Жвания сообщил на собственном YouTube-канале.

На Украине готовится государственный переворот. Готовится он давно, примерно с начала лета этого года. Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план Давид Жвания, украинский политик

По словам эксперта, он получил информацию от окружения бывшего президента Украины. По словам Жвании, среди приближенных к Порошенко есть не только негодяи, но и люди, многие из которых вынуждены оставаться с политиком в силу определенных обстоятельств. Однако ни не разделяют жажды власти лидера, но переживают за будущее страны.

Жвания уточнил, что политики пытаются вовлечь в заговор мэра Киева Виталия Кличко. По словам спикера, предположительно, именно Кличко может занять пост президента после государственного переворота, если у Петра Порошенко не получится самому получить должность. Для этого заговорщики якобы планируют поменять конституцию, чтобы наделить Петра Порошенко расширенными полномочиями на посту премьер-министра Украины.

Экс-депутат Рады заявил, что Порошенко продавал запрещенные боеприпасы боевикам в Сирии.

Фото: Pixabay.com