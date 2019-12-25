Бывший посол США в Польше посоветовал уничтожить "Северный поток-2

В этом, по его словам, помогут американский санкции.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид дал совет по уничтожению газовой магистрали "Северный поток-2". Об этом он сообщил в интервью Gazeta Wyborcza.

По его словам этот газопровод является "плохим" объектом, так как его наличие способно расколоть топливный рынок Европы и предоставить возможность России продавать газ Германии в обход Польши и Украины. Он считает, что в уничтожении "Северного потока-2" вполне бы поспособствовали санкции США

Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден. Дэниел Фрид, экс-посол США в Польше

По его словам, правительство ФРГ совершило ошибку, согласившись на строительство газопровода, потому как от этого проекта пострадают ее страны-союзники. Фрид также считает, что Польше необходимо сотрудничать с Германией и прислушаться к его словам по поводу американских санкций и вреде "Северного потока-2".

Ранее Байден заявил, что США изучают вариант санкций против "Северного потока - 2".

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