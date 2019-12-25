В Берлине Ллойд Остин встретился с главой Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В Пентагоне заявили, что "Северный поток - 2" не должен влиять на отношения с Германией. Такое заявление сделал глава американского оборонного ведомства после встречи в Берлине с коллегой из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Стороны подтвердили, что намерены укреплять сотрудничество и ценят отношения друг с другом.

Что касается "Северного потока - 2", мы высказывали возражения по этому поводу и относительно того влияния, которое получит Россия. Но мы не позволим, чтобы эта проблема встала на пути наших замечательных отношений с Германией. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что глава Минобороны Германии также дала свой комментарий по поводу завершения строительства российского проекта газопровода, а также его дальнейшей реализации. Чиновница увязала объемы поставок по "Северному потоку - 2" с действиями России.

Фото: YouTube/The Hill