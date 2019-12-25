Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что берлину следует ориентироваться на "поведение Москвы".

Глава Минобороны ФРГ увязала объемы поставок по "Северному потоку - 2" с действиями России. Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает необходимым смотреть на действия России во внешней политике во время реализации проекта газопровода, идущего до Германии. Об этом чиновница заявила 13 апреля по итогам переговоров с американским коллегой из Пентагона Ллойдом Остином.

Вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться. Но я все же убеждена, что если продолжить реализацию "Северного потока - 2", то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Минобороны Германии

Глава оборонного ведомства призвала поставить объемы транспортировки российского топлива через "Северный поток-2" в соответствии с "поведением Москвы". Она задалась вопросом о возможности соблюдения моратория перед скорым завершением строительства газопровода.

США увеличат свой контингент в Германии на 500 человек.

Фото: Pixabay.com