США увеличат свой контингент в Германии на 500 человек

Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскрыла тему обсуждений с Ллойдом Остиным из Пентагона.

США увеличат свой военный контингент в Германии на 500 человек. Об этом журналистам рассказала глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр после переговоров с американским коллегой из Пентагона Ллойдом Остиным. Встреча между представителями оборонных ведомств состоялась в Берлине. Чиновница не стала уточнять, в какие сроки солдаты будут передислоцированы в регион, а также где именно они будут размещаться и какие задачи выполнять.

Войска в ФРГ будут усилены на 500 человек. Это сильный знак сплоченности. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Минобороны Германии

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 тысяч до 25 тысяч человек. Такое решение было связано с тем, что Берлин не захотел увеличивать собственные расходы на оборонное направление. Действующий глава Белого дома Джо Байден отказался от планов предшественника.

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Фото: YouTube/The Hill