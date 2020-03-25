Бывший хоккеист Александр Кожевников недоволен решением КХЛ отменить сезон

Он считает, что руководство "выбрасывает чемпионат в помойку".

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) отменить регулярный сезон в связи с эпидемией коронавируса.

"Ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса, очень тяжелая. Но решение лиги полностью отменить сезон разочаровывает. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля, и некоторые из них наверняка отправятся за океан. Возможен даже вариант, при котором игроки уровня Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и Александра Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в НХЛ. Получается, что их мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку" - сказал Кожевников в интервью порталу "Чемпионат.com".

Напомним, изначально паузу в КХЛ взяли до 10 апреля. Руководство лиги собиралось разработать новый формат плей-офф в связи с отказом "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшей борьбы за кубок. В ближайшее время будет принято решение о распределении мест по итогам регулярного чемпионата.

Ранее мы писали о том, что президент КХЛ Александр Морозов выступил с заявлением по поводу отмены сезона.

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