Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает лидерство "Зенита" в РПЛ оправданным

Команда Сергея Семака набрала 50 очков.

Экс-главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о текущих итогах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

Все клубы в застывшей таблице находятся на своих местах. Отрыв лидера - величина переменная. Ничего нового: где-то кто-то чуть недобрал, кому-то, напротив, повезло неожиданно забить, а у конкурента тем временем травмировался ведущий футболист. На результат влияет сумма самых разных условий и обстоятельств. Они меняются от тура к туру. На мой взгляд, "Зенит" не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо. Олег Романцев, бывший главный тренер "Спартака"

27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил с предложением досрочно завершить сезон РПЛ.

Фото: VK / @fcsm_official