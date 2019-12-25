Бывшие топ-менеджеры "Балтики" оспорили решение о своём аресте

Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали свой арест в рамках дела об особо крупном мошенничестве.

Экс-руководители пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали свой арест в рамках дела об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Выборгский районный суд Петербурга назначил обоим бизнесменам наказание в виде заключения под стражу до 30 декабря 2023 года. Шерстенников и Рогачевский проходят обвиняемыми по делу о передаче интеллектуальной собственности предприятия структурам датской группы Carlsberg за рубежом. По версии следствия, соглашение они заключали на ближайшие 19 лет. В результате предприниматели нанесли Росимуществу 295,6 млн рублей материального ущерба. До этого на заводе прошли обыски.

Добавим, что летом 2022 года Росимущество получило компанию "Балтика" во временное управление. До этого активами владел Carlsberg, который счёл такое решение национализацией.

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Фото: Piter.TV