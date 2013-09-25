В Петербурге задержаны президент и вице-президент "Балтики" по делу о мошенничестве

Они причинили ущерб Российской Федерации в размере почти 300 миллионов рублей.

Полицейское следствие расследует многомиллионное мошенничество в сфере интеллектуальной собственности. Дело касается пивоваренной компании "Балтика".

Как сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, мошеннические действия с интеллектуальной собственностью привели к причинению ущерба Российской Федерации в размере почти 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Было установлено, что лица из числа руководства крупной российской пивоваренной компании вступили в договорные отношения с аналогичной иностранной компанией. Соглашение должно было состоять из двух частей. Российские пивовары получали право на использование иностранного пивного бренда на территории России. В свою очередь, отечественная компания передавала право иностранным компаниям на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств. За вторую часть сделки российская пивная компания, которая находится под управлением Росимущества, должна была получить от иностранцев 295 миллионов 601 тысячу рублей.

В действительности первая часть сделки иностранной компанией исполнена не была. Вторую часть соглашения исполнила только российская сторона: права на популярный бренд ушли за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

Подозреваемыми по делу проходят президент российской пивоваренной компании и вице-президента по правовым вопросам. Оба топ-менеджера 14 ноября были задержаны.

Также ранее в Петербурге задержали главврача и начальника отдела кадров поликлиники. По данным полиции, на протяжении нескольких лет начальнику отдела кадров ежемесячно безосновательно выплачивалась премия, причем в многократно завышенном размере.

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