В Петербурге задержали главврача и начальника отдела кадров поликлиники

Они подозреваются в финансовых махинациях.

Сотрудники экономической полиции Приморского района Петербурга установили факты финансовых махинаций в одной из районных поликлиник. Лб этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, на протяжении нескольких лет начальнику отдела кадров ежемесячно безосновательно выплачивалась премия, причем в многократно завышенном размере. Премии выплачивались согласно официальным приказам. Такими же незаконным приказами кадровику оформлялись незаконные доплаты за расширение зон обслуживания. Речь идет об оплате "совмещенки", дополнительного функционала по линии административной работы. Надбавка за совмещение достигала 300% от оклада.

По оперативным данным только незаконные доплаты начальнику отдела кадров составили более 750 тысяч рублей, выплаченных из бюджетных средств. Суммы выплаченных премий еще предстоит подсчитать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В качестве подозреваемых задержаны главный врач поликлиники и начальник отдела кадров.

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Фото: Piter.tv