В Пулково сотрудник кафе забрал себе 76 тысяч рублей выручки

В октябре 37-летний сотрудник бистро не выдавал чеки за заказы, которые покупатели оплачивали наличными.

В аэропорту Пулково продавец одного из кафе быстрого питания присваивал себе выручку заведения. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По данным транспортной полиции, в октябре 37-летний сотрудник бистро не выдавал чеки за заказы, которые покупатели оплачивали наличными. В конце каждой смены мужчина удалял такие заказы из приложения, которое использовалось в кафе для контроля продаж и учета. Наличные он забирал себе. Всего выявлено семь эпизодов противоправной деятельности, сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей.

Возбуждено семь уголовных дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", которые объединены в одно производство. Подозреваемый ранее судим за мошенничество.

На прошлой неделе в Пулково пассажир похитил меховые тапочки за 45 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv