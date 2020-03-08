В Пулково пассажир похитил меховые тапочки за 45 тысяч рублей

Его внимание привлекли тапочки из меха соболя и бобра.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково раскрыли хищение дорогостоящих меховых тапок. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов в аэропорту Пулково похищены тапочки из натурального меха стоимостью более 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен 37-летний житель Уфы. Установлено, что мужчина в ожидании рейса решил посетить одну из торговых точек пассажирского терминала. Там его внимание привлекли тапочки из меха соболя и бобра. Он забрал с витрины обувь и проследовал на вылет в Уфу.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее пенсионерка украла у жительницы Пушкина миллион рублей и ювелирные украшения под предлогом снятия порчи.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО