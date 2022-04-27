Петербуржец должен закрыть свою гостиницу на 8-ой Советской по требованию прокуратуры

Прокуратура потребовала закрыть гостиницу, расположенную в жилом доме.

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения законодательства при использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, в жилых помещениях на 6-ая Советской улице предоставляются гостевые комнаты. Апартаменты состоят из обособленных жилых комнат с отдельным санузлом, в которых можно проживать на краткосрочной и долгосрочной основе.

Информация о гостиничных услугах распространяется в инетренете, а также на одном из популярных сервисов бронирования отелей и гостиниц. Также есть и дополнительные услуги, помимо проживания: бар, торговый автомат с напитками, камера хранения багажа, завтрак и так далее.

Прокуратура района направила в суд иск об обязании ИП прекратить использовать жилое помещение не по назначению. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, ответчику запрещено использовать жилое помещение для организации гостиничных услуг.

Ранее сообщалось, что лайнер "Карелия" в Петербурге зимой станет гостиницей.

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