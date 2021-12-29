Бывшего бойца MMA Олега Тактарова избили в Мексике

Местная полиция разбирается в деле.

Бывшего российского бойца смешанного стиля и экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Олега Тактарова избили в туристической зоне Ривьера-Майя в Мексике. Такое заявление сделал старший консул РФ в стране Андрей Андрей Трояновский.

По словам самого Олега, полиция завела дело, но в посольство он никакой информации по этому делу не передавал. Андрей Трояновский, консул

Дипломат подчеркнул, что российское консульство следит за развитием ситуации. Представители РФ будут готовы вмешаться в том случае, если Тактаров столкнется с предвзятым отношением при расследовании. На данный момент таких фактов замечено не было.

Появилось видео избиения водителя автобуса на Софийской.

Фото: Instagram / olegtaktarov_official

