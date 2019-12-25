Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии избитого сына

На мальчика напала жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова.

Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о состоянии избитого сына на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что в настоящее время Петя находится в больнице №40 в городе Сестрорецк. Медики диагностировали мальчику сотрясение мозга. Петя жалуется на головокружение и тошноту. По словам Горчаковой, вчера вечером Пете стало чуть лучше, но сегодня его состояние ухудшилось.

Завтра мальчику предстоит сдать несколько анализов, сделать энцефалограмму головного мозга, а также побеседовать с психологом и неврологом.

Напомним, инцидент произошел в поселке Рощино под Петербургом. На ребенка накинулась жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Она схватила мальчика и швырнула его. На крики прибежала бабушка ребенка, которая попыталась защитить внука, но получила сильный удар в шею.

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Фото: Instagram / @knyaginya