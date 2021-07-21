В Рощино избили 7-летнего сына Стаса Пьехи

На мальчика напала жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова.

Стало известно о состоянии 7-летнего сына российского певца Стаса Пьехи, которого избила соседка по коттеджному поселку в Рощино под Петербургом. У Пети кружится голова. Вчера вечером его немного отпустило, а наутро стало хуже. Об этом сообщила мать ребенка Наталия Горчакова в Instagram.

На ребенка накинулась жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Она схватила мальчика и швырнула его. На крики прибежала бабушка ребенка, которая попыталась защитить внука, но получила сильный удар в шею.

Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю. Рассказала Наталия

В результате мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными травмами, в том числе ушибом грудной клетки, ушибом левого бедра. На ногах у ребенка остались гематомы.

Мать мальчика рассказала, что жене Безбородова не понравилось, что Петя общается с одним из ее детей. Из-за этого мальчик обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Обнаружившая это женщина пришла к семье Стаса Пьехи и швырнула его сына на землю. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Ленобласти.

Ранее Эдита Пьеха раскрыла необычное имя правнучки, которое держалось в секрете.

Видео: Instagram / knyaginya