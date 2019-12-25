Быстров рассказал об увлечении хоккеем

Раньше он болел за клуб, который выступает в ВХЛ.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Владимир Быстров в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал, за какие клубы он болеет.

Я бы хотел выступать за СКА. У нас с Андреем Аршавиным даже форма клуба есть. Болею за них с тех пор, как приехал жить в Санкт-Петербург. Вообще, начал смотреть хоккей еще в детстве. Особенно нравился "Химик" из Воскресенска. А сейчас помимо СКА слежу за теми командами, где есть знакомые ребята. Владимир Быстров, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, СКА по итогам минувшего сезона занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 93 очка в 62 матчах. Команда Алексея Кудашова должна была встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина из-за эпидемии коронавируса. 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым на два сезона.

Фото: fc-zenit.ru