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Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19
Сегодня, 8:20
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lesjasap

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

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Коронавирус особенно опасен для трех систем организма.

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Специалист заметила, что в первую очередь переболевшим инфекцией следует проверить состояние трех основных систем организма.

После перенесенного коронавируса надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг

Анча Баранова, биолог

Эксперт объяснила, что за проверкой работы легких следует обращаться к пульмонологу. Состояние почек может показать биохимический анализ крови. В анализе необходимо изучить показатель скорости клубочковой фильтрации. Если тест не выявит нарушений, то показываться нефрологу не обязательно. В противном случае - стоит обратиться к данному специалисту.

Медик напомнила, что после коронавируса у пациентов могут наблюдаться нарушения в функционировании центральной и периферической нервной системы. Это связано с нейровоспалениями.

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Теги: анча баранова, биолог, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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