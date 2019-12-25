Американский врач рассказала о неврологических проблемах после тяжелой стадии заболевания коронавирусом.

Биолог описала последствия COVID-19 для мозга и легких. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По словам специалиста, у пациентов, перенесших заболевание, может снижаться жизненная емкость легких. Этот признак характерен для людей, у которых была диагностирована тяжелая форма инфекции, но не у всех.

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По данным от Анчи Барановой, в случаях с тяжелым протеканием коронавируса у пациентов впоследствии наблюдаются неврологические симптомы. Для более пожилых людей после выздоровления характерны спутанность сознания и дезориентация. На данный момент у ученых нет сомнений в том, что коронавирус может вызывать нейровоспаление. Однако врачи не знают, как долго будут сохраняться последствия заражения. Даже после выписки из больницы многие пациенты отмечают, что у них остались "туман в голове" и усталость.

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