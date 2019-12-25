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Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Сегодня, 7:33
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lesjasap

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

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Около 30% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналистам "Первого канала". Специалист объяснила, что у примерно 30 процентов новых пациентов с COVID-19 не проявляются симптомы заражения.

Медик добавила, что чем больше людей будут тестироваться на коронавирус в России, тем больше эксперты смогут выявить пациентов с бессимптомным течением заболевания.

На данный момент согласно последней статистике от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса зараженными считаются 21 тысяча жителей страны.

Глава Роспотребнадзора заявила о вероятном маленьком проценте россиян с иммунитетом к коронавирусу.

Теги: анна попова, короновирус, носители, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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