Около 30% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналистам "Первого канала". Специалист объяснила, что у примерно 30 процентов новых пациентов с COVID-19 не проявляются симптомы заражения.

Медик добавила, что чем больше людей будут тестироваться на коронавирус в России, тем больше эксперты смогут выявить пациентов с бессимптомным течением заболевания.

На данный момент согласно последней статистике от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса зараженными считаются 21 тысяча жителей страны.

Глава Роспотребнадзора заявила о вероятном маленьком проценте россиян с иммунитетом к коронавирусу.