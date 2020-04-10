Глава Роспотребнадзора заявила о вероятном маленьком проценте россиян с иммунитетом к коронавирусу

"Мы надеемся, что есть иммунитет, но мы пока не знаем, бессимптомное или транзисторное носительство формирует иммунитет или нет", — добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии". Таким образом, пока неизвестно, существует ли иммунитет к вирусу.
Также она сказала, что массовое тестирование на наличие антител к новому корoнавирусу не должно выявить наличие иммунитета к вирусу у большей части россиян.
По словам Поповой, после регистрации тест-системы иммунноферментного анализа сначала тестироваться будут медицинские сотрудники. Отечественная тест-система уже использовали.
"Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет".
Ранее доктор Комаровский рассказал, что будет делать при заражении коронавирусом.
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