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Глава Роспотребнадзора заявила о вероятном маленьком проценте россиян с иммунитетом к коронавирусу

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Анна Попова отметила, что по итогам тестовой проверки иммунитет к коронавирусу был выявлен только у 3%.

"Мы надеемся, что есть иммунитет, но мы пока не знаем, бессимптомное или транзисторное носительство формирует иммунитет или нет", — добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии". Таким образом, пока неизвестно, существует ли иммунитет к вирусу.

Также она сказала, что массовое тестирование на наличие антител к новому корoнавирусу не должно выявить наличие иммунитета к вирусу у большей части россиян.

По словам Поповой, после регистрации тест-системы иммунноферментного анализа сначала тестироваться будут медицинские сотрудники. Отечественная тест-система уже использовали.

"Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет". 

Ранее доктор Комаровский рассказал, что будет делать при заражении коронавирусом.

Теги: иммунитет, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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