Девушка выйдет на сцену с музыкальным подарком.

Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом через Twitter написала Американская академия киноискусств

Вы готовы? Билли Айлиш поднимется на сцену для специального выступления написали менеджеры мероприятия

Ранее певица получила пять наград Grammy, включая четыре самые престижные номинации. Ее признали лучшей в категориях "Запись года" и "Песня года", "Лучший новый исполнитель". А ее работа When We All Fall Asleep, Where Do We Go? получила награду в номинации "Альбом года".

Напомним, что в декабре 2019 года девушке исполнилось 18 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Гильдия режиссеров США назвала "Лучшего режиссера полнометражного фильма".

Видео: YouTube/Variety, CSTAR, Recording Academy / GRAMMYs