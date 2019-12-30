Гильдия режиссеров США назвала "Лучшего режиссера полнометражного фильма"

За главную награду боролись Сэм Мендес, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Пон Чжун Хо и Тайка Вайтити.

Американская Гильдия режиссеров выбрала "Лучшего режиссера полнометражного фильма". Главную награду получил Сэм Мендес за работу над картиной "1917". Об этом пишет ТАСС.

Действия в фильме разворачиваются в 1917 году, в разгар Первой мировой войны. Два солдата направлены на смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратить неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем?

Вместе с Мендесом за главную награду боролись Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Пон Чжун Хо ("Паразиты") и Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо").

Торжественная церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоялась в 72-й раз в Лос-Анджелесе. По традиции победители получили статуэтку в форме режиссерского кресла.

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Видео: YouTube / Universal Pictures Russia, HeyUGuys