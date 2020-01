Билли Айлиш получила "Грэмми" в главных номинациях

Певица забрала пять статуэток на премии.

В "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе состоялась 62-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми". Американская певица Билли Айлиш была номинирована в шести номинациях. В итоге ей удалось победить в пяти из них. Трансляцию вел телеканал CBS.

18-летней певице вручили награды во всех наиболее престижных номинациях, неформально называемых "Большая четверка". В нее входят "Песня года" (Bad Guy), "Лучший новый исполнитель", "Запись года" и "Альбом года" (When We All Asleep, Where Do We Go?). Кроме того, артистка получила награду в номинации "Лучший вокальный поп-альбом".

Напомним, что премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях. Номинация на премию считается почетной для любого исполнителя.

Ранее были названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США.