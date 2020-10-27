Американский предприниматель оценил сроки появления вакцин от коронавируса в США.

Билл Гейтс усомнился в эффективности американских вакцин от COVID-19. Об этом основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал в рамках выступления на интернет-семинаре, проводимого порталом Yahoo.По словам спикера, "если немного повезет", то в начале 2021 года Вашингтон получит две или три из заявленных шести создаваемых вакцин. Они сейчас проходят третью фазу испытаний.

Если появятся какие-то проблемы с безопасностью, то некоторые из шести могут отпасть Билл Гейтс, основатель Microsoft

Эксперт спрогнозировал, что ситуация с распространением коронавируса в США будет ухудшаться, а число летальных исходов - увеличиваться. Он уверен, что негативные тенденции можно будет заметить в наступлением холодов. Гейтс добавил, что произвести необходимые объемы вакцины США смогут ближе к лету.

Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни.

Видео: YT / Yahoo Finance