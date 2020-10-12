Массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни. Мнением он поделился во время интервью на телеканале NBC.

Предприниматель считает, что единственное условие, которое поможет вернуться к прежней жизни, это вакцина от COVID-19.

Это получение суперэффективной и доступной вакцины. Билл Гейтс, основатель Microsoft

По его мнению, массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции по всему миру.

Ранее Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Видео: YouTube / NBC News