Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни. Мнением он поделился во время интервью на телеканале NBC.
Предприниматель считает, что единственное условие, которое поможет вернуться к прежней жизни, это вакцина от COVID-19.
Это получение суперэффективной и доступной вакцины.
Билл Гейтс, основатель Microsoft
По его мнению, массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции по всему миру.
Ранее Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.
Видео: YouTube / NBC News
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