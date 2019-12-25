  1. Главная
Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами Европы для звонка Путину
Белый дом связался с Кремлем во время официального визита политиков из ЕС и главы Украины.

Американский президент-респкбликанец Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими политическими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующей информацией с западной аудиторией поделились немецкие журналисты из издания Bild со ссылкой на заместителя главного редактора газеты Пауля Ронцхаймера. По данным СМИ, лидер Белого дома прервал беседу с высокопоставленными гостями в Вашингтоне для звонка в Кремль.  После этого консультации должны были продолжиться. Американский новостной портал Axios, сославшись на собственные источники, подтвердил эту информацию. 

Трамп позвонил <...> Путину в понедельник в то время, когда <...> Владимир Зеленский и семь европейских лидеров собрались в Белом доме.

заявление от Axios

Напомним, что ранее Дональд Трамп сообщил, что намерен проинформировать Владимира Путина о результатах этой встречи в Белом доме. Этими сведениями президент США поделился с журналистами на рабочей встрече с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Таким образом он прокомментировал прессе свое взаимодействие с Кремлем.

