Беттмэн уверен, что НХЛ доиграет сезон

Регулярный чемпионат был приостановлен из-за коронавируса 13 марта на неопределенный срок.

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн в интервью изданию The Mercury News рассказал о шансах доиграть сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Верю, что при правильных обстоятельствах мы сможем завершить нынешний сезон. Не хочу, чтобы это прозвучало слишком оптимистично, но решение отменить сезон будет слишком простым. Штаты и города постепенно открываются. Если мы сделаем все правильно, то сможем доиграть чемпионат. Гэри Беттмэн, комиссионер НХЛ

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее мы писали, что гол Андрея Свечникова в стиле лакросс признан лучшим моментом сезона НХЛ.

Фото: nhl.com