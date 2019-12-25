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Белоруссия вводит ответные санкции против ЕС
Сегодня, 12:15
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lesjasap

Белоруссия вводит ответные санкции против ЕС

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МИД республики заявил о возможном разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом.

Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза. Об этом сообщили представители МИД республики. Дипломаты уточнили, что могут объявить о полном разрыве дипломатических отношений с ЕС, если "раскрутка санкционного маховика" не остановится. Минск предрек серьезные последствия из-за решения, принятого в Брюсселе главами государств на саммите 1 октября.

Например, к выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений

МИД Белоруссии

Внешнеполитическое ведомство призвало ЕС удвоить совместные усилия по борьбе с международной преступностью, терроризмом и пандемией COVID-19, а не выстраиванием "нового визового забора". Минск заявил о стремлении открыть границы ЕС для всех граждан республики, а не только для "сепарированных вами".

Евросоюз не принял санкции против Турции.

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, евросоюз, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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