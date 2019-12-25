Два месторождения располагаются на территории Гомельского района.

Белоруссия нашла месторождения нефти. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой заместителя генерального директора компании по геологии "Белоруснефть" Петра Повжика. Чиновник рассказал, что предприятие обнаружило два месторождения "черного золота" - Избынское и Северо-Омельковщинское. Оба находятся на территории Гомельской области, в Центральной структурной зоне Припятского прогиба.

Повжик рассказал, что согласно предварительным подсчетам экспертов, в вышеуказанных месторождениях может храниться более 2,5 миллиона тонн нефти. При этом сама нефть является малосернистой.

В компании уточнили, что на протяжении двух лет сосредотачивают свою деятельность на поиске новых месторождений. В 2020 году белорусы уже открыли южный блок Гарцевского месторождения. На данный момент в республике выявлено 79 месторождений. Из них 61 объект только находится в разработке.

Кудрин призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть нацпроекты.