Белоруссия нашла месторождения нефти. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой заместителя генерального директора компании по геологии "Белоруснефть" Петра Повжика. Чиновник рассказал, что предприятие обнаружило два месторождения "черного золота" - Избынское и Северо-Омельковщинское. Оба находятся на территории Гомельской области, в Центральной структурной зоне Припятского прогиба.
Повжик рассказал, что согласно предварительным подсчетам экспертов, в вышеуказанных месторождениях может храниться более 2,5 миллиона тонн нефти. При этом сама нефть является малосернистой.
В компании уточнили, что на протяжении двух лет сосредотачивают свою деятельность на поиске новых месторождений. В 2020 году белорусы уже открыли южный блок Гарцевского месторождения. На данный момент в республике выявлено 79 месторождений. Из них 61 объект только находится в разработке.
Кудрин призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть нацпроекты.
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