Кудрин призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть нацпроекты

Глава Счетной палаты РФ рассказал, что государству следует ориентироваться на развитие технологий.

Алексей Кудрин призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть национальные проекты России. Глава Счетной палаты в интервью журналистам "Коммерсанта" заявил, что текущий кризис можно считать поводом для экономических изменений. По его мнению, государству пора перестать рассчитывать на доходы от "черного золота", упор на которые делались в последние десятилетия.

Кудрин рекомендовал экспертам обратить внимание на "реальный разворот к поддержке частной инициативы". Он советует правительству быстрее внедрять новые технологии, а также цифровые и управленческие инновации. Глава СП уверен, что страна в будущем должна зарабатывать на технологических решениях.

Кудрин добавил, что сейчас качество государственного управления в России оставляет желать лучшего. Оно не соответствует поставленным задачам. Коронавирусная инфекция выявила проблему, в том числе, в сфере здравоохранения. По словам главы СП, данная отрасль получает слишком мало денежных средств.

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес.

Видео: Youtube/Счетная палата Российской Федерации