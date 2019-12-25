Это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Редакция".

Он предлагает не ограничиваться помощью предприятиям из пострадавших от коронавируса отраслей, а оказать её всем субъектам МСП.

Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты России

Он понимает риски, но считает, что власть должна пойти на этот шаг. Кудрин добавил, что объём поддержки из третьего правительственного пакета должен превышать триллион рублей.

Ранее Алексей Кудрин спрогнозировал спад экономики России.