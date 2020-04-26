Алексей Кудрин спрогнозировал спад экономики России

Об этом глава Счетной палаты рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил с прогнозом, что ВВП России может снизиться на 7–8%, после чего отечественную экономику ждет восстановление. Как рассказал Кудрин в эфире "России 24", в текущей ситуации можно оказывать помощь бедным гражданам России при помощи продовольственных наборов или выплат.

Сам кризис из-за коронавируса COVID-19 глава Счетной палаты назвал "необычным" и "более глубоким", чем любой другой кризис.

Ранее Кудрин заявил о том, что в 2020 году необходимо потратить "побольше" средств Фонда национального благосостояния на фоне кризиса. Допускается потратить чуть больше половины средств, отметил он.

Видео: YouTube / Общероссийский гражданский форум, Высшая школа экономики