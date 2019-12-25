Алексей Кудрин призвал потратить "побольше" средств ФНБ в 2020 году

Об этом глава Счетной палаты заявил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1".

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что в 2020 году необходимо потратить "побольше" средств Фонда национального благосостояния на фоне кризиса. Допускается потратить чуть больше половины средств, отметил Кудрин.

В фильме "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1" Кудрин заявил, что правительство предполагает, что средства "растянут" во времени хотя бы на три года.

Кудрин добавил, что средств ФНБ может хватить на два года, а в 2020 году можно "не скупиться".

Ранее мы сообщали о том, что Алексей Кудрин предложил способ помочь россиянам во время кризиса – правительству следует увеличить МРОТ в условиях распространения коронавируса по стране, а также пособие по безработице.

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