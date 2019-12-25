Глава Счетной Палаты предлагает правительству увеличить уровень МРОТ на время кризисной ситуации.

Алексей Кудрин предложил способ помочь россиянам во время кризиса. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на собственное интервью с главой Счетной палаты. Специалист пояснил, что правительству следует увеличить МРОТ в условиях распространения коронавируса по стране, а также пособие по безработице.

Нужно сделать МРОТ намного выше прокомментировал эксперт

Кудрин, добавил, что на дальнейший показатель МРОТ можно будет повлиять после стабилизации ситуации, примерно через год. К этому моменту уровень пособия по безработице должен быть таким, чтобы стимулировать людей не оставаться безработными. Глава СП считает, что финансовая система РФ позволяет выдержать нагрузку с увеличением МРОТ даже с новыми мерами поддержки, о которых уже объявил президент страны.

Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.