Алексей Кудрин предложил способ помочь россиянам во время кризиса. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на собственное интервью с главой Счетной палаты. Специалист пояснил, что правительству следует увеличить МРОТ в условиях распространения коронавируса по стране, а также пособие по безработице.
Нужно сделать МРОТ намного выше
прокомментировал эксперт
Кудрин, добавил, что на дальнейший показатель МРОТ можно будет повлиять после стабилизации ситуации, примерно через год. К этому моменту уровень пособия по безработице должен быть таким, чтобы стимулировать людей не оставаться безработными. Глава СП считает, что финансовая система РФ позволяет выдержать нагрузку с увеличением МРОТ даже с новыми мерами поддержки, о которых уже объявил президент страны.
Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.
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