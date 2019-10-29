Белоруссия и США обсудили размещение американских войск

Переговоры провели Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и представительница США Дженифер Мур.

Как сообщили РИА "Новости", темой для обсуждения стало развертывание американской военной техники у границы Белоруссии и Литвы. Специалисты из США объяснили, как будут проводиться операция "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы", запланированные на 2020 год.

Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко прокомментировал размещение танков США в Литве вблизи с границей Белоруссии. Президент Республики назвал это демонстративным шагом, на который его страна будет вынуждена ответить.

До этого президент Белоруссии назвал Великую Отечественную "не нашей войной".

Видео: YouTube / CTVBY, The White House, CBN News, PBS NewsHour