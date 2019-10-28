Президент назвал это демонстративным шагом, на который Белоруссия будет вынуждена ответить.

Александр Лукашенко прокомментировал размещение танков США в Литве вблизи с границей Белоруссии. Президент Республики назвал это демонстративным шагом, на который его страна будет вынуждена ответить. Слова главы государства цитирует агентство БелТА.

Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. Это прецедент Александр Лукашенко

Глава Белоруссии отметил, что США перебросили в Литву лишь около 30 танков. Президент назвал это число "просто смешным" против белорусской армии.

Тяжелая техника американского батальона прибыла в Литву 21 октября. В ближайшем будущем ожидаются еще поставки танков. Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис назвал эту переброску знаком единства с НАТО и посланием для России.

Ранее Лукашенко назвал Великую Отечественную "не нашей войной".

Видео: YouTube / CTVBY, ONT TV Channel