Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена

Карин Жан-Пьер рассказала, что каждый имеет право на общение с семьей.

Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего американского президента Джо Байдена. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер ответила на критику местных СМИ из-за регулярных отъездов политика в собственную резиденцию, которая располагается в Делавэре. По мнению чиновницы, Байден остается главой страны в любом месте. Таким образом сотрудница ответила на вопрос о том, планирует ли президент сокращать свои расходы на отдых также, как это приходится делать многим гражданам США.

Президент может быть президентом везде, он может работать из резиденции, овального кабинета, из Делавэра. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер напомнила журналистам о том, что проведенное время в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр и недавний отпуск на острове в Южной Каролине были связаны с общением со своей семьей. В Белом доме считают, что каждый человек имеет на это право.

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Фото и видео: Белый дом