Белый дом заявил о расхождении взглядов Маска и правительства США на украинский кризис

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что не обладает нужной информацией.

Взгляды одного из крупнейших американских предпринимателей, самого состоятельного человека планеты, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска и американской администрации на украинский кризис расходятся. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила СМИ, что при этом решения о каких бы то ни было уступках Москве могут принимать только киевские власти.

О его комментариях насчет Украины и уступок территории. Знаю, что господин Маск очень звучно об этом высказывался. Послушайте, он является частным лицом с частной компанией. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме признали, что не могут на текущий момент с уверенностью говорить об отсутствии проверки или планов проверки местными надзорными структурами от американского правительства бизнеса Илона Маска относительно занимаемой им позицией, связанной с украинским кризисом. Карин Жан-Пьер добавила, что ей не известно ни о каких подобных мероприятиях.

В Белом доме опровергли данные о проверке Маска в связи с его позицией по России и Украине.

Фото и видео: Белый дом