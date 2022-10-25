В Белом доме опровергли данные о проверке Маска в связи с его позицией по России и Украине

Карин Жан-Пьер оценила позицию предпринимателя об украинском кризисе.

В Белом доме опровергли данные о проверке американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в связи с его позицией по России и Украине. Официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене сделала в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. Карин Жан-Пьер уверена в том, что в общественности и СМИ есть большой интерес к данной теме. Однако чиновница не подтвердила проверку деятельности гражданина США из-за его постов в социальных сетях.

Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности. Проверка в сфере национальной безопасности - это неправда. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что ей нечего сказать о том, что решает делать или не делать Илон Маск.

В Белом доме выступили за продолжение американо-китайских контактов высшего уровня.

Фото и видео: Белый дом