  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:01
95
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Белом доме опровергли данные о проверке Маска в связи с его позицией по России и Украине

0 0

Карин Жан-Пьер оценила позицию предпринимателя об украинском кризисе.

В Белом доме опровергли данные о проверке американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в связи с его позицией по России и Украине. Официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене  сделала в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. Карин Жан-Пьер уверена в том, что в общественности и СМИ есть большой интерес к данной теме. Однако чиновница не подтвердила проверку деятельности гражданина США из-за его постов в социальных сетях.

Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности. Проверка в сфере национальной безопасности - это неправда.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что ей нечего сказать о том, что решает делать или не делать Илон Маск.

В Белом доме выступили за продолжение американо-китайских контактов высшего уровня.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, илон маск, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии